Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu vakalar ve ekiplerin müdahaleleri Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) takip edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında AKOM koordinasyonuyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların neden olduğu vakalara anında müdahale gerçekleştirdi.

AKOM koordinasyonunda Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı.

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Toplam 66 araç ve 146 personelle yürütülen çalışmalarda, yağıştan etkilenen bölgelere hızla müdahale edildi. ALO 153 ve BUSKİ ALO 185 hatlarına ulaşan vatandaşların ihbarları anında değerlendirilerek gerekli müdahaleler gerçekleştirildi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına mesai harcandı.

Biba, gece boyunca AKOM'da bulunarak ekiplerin sahadaki etkin müdahalelerini yakından takip etti.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı koordinasyon sürecinde, sahadaki ekiplerden alınan bilgiler doğrultusunda müdahale çalışmaları değerlendirildi ve ihtiyaç duyulan adımların atılması sağlandı.