Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA Uludağ) topluluğu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Multidisipliner Onkoloji Kongresi, farklı şehirlerden ve ülkelerden tıp öğrencileri ile alanında uzman akademisyenleri bir araya getirdi.

Onkoloji alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin, yenilikçi tedavi yöntemlerinin ve multidisipliner yaklaşımların ele alındığı kongre, protokol konuşmalarının ardından konferans ve panellerle devam etti.

"Kampüs bir öğrenme süreci ve yaşam evrenidir"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz konuşmasında, üniversitelerin yalnızca derslerin takip edildiği eğitim kurumları olmadığını, öğrencilerin bilimsel ve sosyal faaliyetlerle doğrudan deneyim kazanabildiği bir yaşam alanı sunduğunu ifade etti. Öğrencilerin uluslararası bir kongre düzenleyerek organizasyon yönetimi, iletişim, iş birliği ve finansman gibi pek çok alanda tecrübe kazandığını belirten Yılmaz, kongrenin hayata geçirilmesinde öncü rol üstlenen kongre başkanları Ömer Dursun ve Ozan Diyar Lafçı başta olmak üzere EMSA Uludağ ekibini ve danışman hocaları tebrik etti. Üniversite yönetimi olarak öğrenci topluluklarının bilimsel çalışmalarını desteklediklerini kaydeden Yılmaz, bu tür etkinliklerin üniversitenin araştırma ruhuna ve akademik dinamizmine katkı sağladığını vurguladı.

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"Geleceğe ışık tutacak bir konu seçildi"

BUÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Soner Cander, öğrencilerin henüz lisans eğitimleri devam ederken uluslararası düzeyde bilimsel bir organizasyonu hayata geçirmelerinin takdire değer olduğunu belirterek kongre ekibini ve danışman öğretim üyelerini tebrik etti. Üniversitenin ve fakültenin 50 yılı aşan akademik birikimine ve araştırma kimliğine dikkat çeken Camder, translasyonel tıp ve hassas tıp yaklaşımlarının sağlık alanında giderek daha fazla önem kazandığını, bu nedenle kongrenin konusunun da son derece isabetli olduğunu dile getirdi.

"Geleceğin türkiyesini şekillendireceksiniz"

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BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, tıp eğitiminin yoğun temposuna rağmen öğrencilerin böyle kapsamlı bir organizasyona imza atmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Kongrenin hazırlık sürecinden konuşmacıların belirlenmesine ve programın oluşturulmasına kadar öğrencilerin önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Sağlam, organizasyonda emeği geçen öğrencilere ve danışman hocalarına teşekkür etti. Öğrencilerin dünyanın farklı yerlerinden gelen bilim insanlarıyla etkileşim kurmalarının önemine değinen Sağlam, bu buluşmanın gençlerin bilimsel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını, geleceğin Türkiye’sini şekillendirmelerinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

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"Tıp, multidisipliner bir çalışma alanıdır"

BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel ise kanserle mücadelede farklı bilim dallarının ve sektörlerin iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Hassas tıp alanındaki gelişmelerin ve disiplinler arası çalışmaların hastaların tanı ve tedavi süreçlerine katkı sunduğunu belirten Temel, kongrede yapay zekâ, genetik araştırmalar, çocuk ve ileri yaş gruplarında kanser tedavisi gibi güncel konuların ele alınacağını ifade etti. Öğrencilerin böylesine kapsamlı bir bilimsel organizasyonu hayata geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Temel, kongrenin 2223B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı desteğini almaya hak kazanmasının da önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

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"Genç meslektaşlarımızın araştırmalarına ışık tutacak"

BUÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, öğrencilerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı kongrenin genç hekim adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını söyledi. Alanında uzman bilim insanları ve akademisyenlerle gerçekleştirilecek oturumların öğrencilerin onkoloji alanındaki bilgi birikimlerini artıracağını, yeni araştırmalar için ufuk açacağını ve bilimsel iş birliklerine zemin hazırlayacağını belirten Evrensel, kongrenin yurt içinden ve yurt dışından gelen konuklara Bursa'yı ve Türk kültürünü tanıtmak için de önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.