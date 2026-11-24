Kırsal kalkınmayı odağına alan Tohumluluk Vakfı, Türkiye genelinde ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması için yeni bir seferberlik başlattı. Bursa’da kamuoyuna tanıtılan proje, kent ile kırsal arasında güçlü bir dayanışma ağı kurmayı hedefliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında köy ve kırsal bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren Tohumluluk Vakfı, ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir adım attı. Vakfın yeni projesi Bursa’da düzenlenen programla tanıtıldı.

Tohumluluk Vakfı gönüllüleri, Bursa'da gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelirken, Vakfın Kurucu Başkanı, sanatçı ve yazar Pınar Ayhan, kırsal kalkınma alanında hayata geçirilen projeleri ve hedeflerini paylaştı. 'Köylü ve kentli birbirinden öğrenmelidir' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Ayhan, kırsalın sorunlarını yalnızca dinleyen değil, çözüm üretmek için harekete geçen bir yapı olduklarını söyledi.

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Bugün binlerce gönüllüyle Türkiye’nin birçok köyünde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Pınar Ayhan, "Kırsal yaşamın ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele alıyor, sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışıyoruz. Logomuzda yer alan karahindibadan aldığımız ilhamla bugün ektiğimiz tohumların gelecekte tüm ülkeye yayılacağına inanıyoruz" dedi. Ata tohumlarının korunmasının yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken vakıf yetkilileri, başlatılan seferberlikle yerel üretimin güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.

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Program çerçevesinde Pınar Ayhan’ın kaleme aldığı 'Hatırla' kitabı üzerine de bir söyleşi gerçekleştirildi. Milli Mücadele’den Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan gerçek yaşam öykülerinin anlatıldığı kitabın okurlarıyla buluşan Ayhan, etkinliğin ardından kitaplarını imzaladı.

Her geçen gün büyüyen gönüllü ağıyla çalışmalarını genişleten Tohumluluk Vakfı, ata tohumundan kırsal kalkınmaya uzanan projeleriyle Türkiye’nin üretim gücüne katkı sunmayı hedefliyor.