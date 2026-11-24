Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 9 ayrı eve girerek yaklaşık 2 milyon TL’lik maddi zarara yol açan hırsızlık olaylarının şüphelileri, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 90 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin izini sürerken zanlıların hırsızlık anları da kameralara yansıdı. Adres değiştirdikleri ve yakalanmamak için evlerde gizli bölmeler oluşturdukları belirlenen şüphelilerden biri, yatak odasındaki dolabın içine yapılan gizli bölmede saklanırken ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 9 ayrı evden hırsızlık olayı üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaylarda yaklaşık 2 milyon TL maddi zararın oluştuğu belirlenirken, ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çevredeki yaklaşık 90 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olay anları ve hareketleri kameralara yansıdı.

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Görüntüler ve saha çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştirdiği belirlenen D.U., S.U., Z.U. ile yaşı küçük Y.A. ve U.U. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri, kaldıkları evlerde ise gizli bölmeler oluşturarak saklandıkları ortaya çıktı.

15 dairede eş zamanlı operasyon

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda Yıldırım ilçesi Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, toplam 15 dairede eş zamanlı arama yaptı. Operasyonda D.U. isimli şüpheli, kaldığı evin yatak odasındaki gardırobun içerisine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı.

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Hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunan S.U. ve yaşı küçük Y.A. da yakalanırken, şüphelileri olay yerlerine götürdüğü tespit edilen C.T. isimli şahıs da gözaltına alındı. Diğer şüpheli U.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bir şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.U. hakkında ev hapsi, Z.U. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yaşı küçük Y.A. ve C.T. hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.