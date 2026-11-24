Bursa’da yaşayan yazar ve sanatçı Can Ahmet Vural, Bursaspor’a ithafen bestelediği "O Sene Bu Sene" adlı marşıyla yeşil beyazlı taraftarlara seslendi. SMA Tip 2 hastalığına rağmen sanatsal çalışmalarını sürdüren Vural, eserini Bursaspor camiasına ve Bursa halkına armağan etti.

Yazar ve sanatçı Can Ahmet Vural, Bursaspor sevgisini müziğe taşıdı. Yeşil beyazlı takıma ithafen hazırladığı "O Sene Bu Sene" isimli marşını dinleyicilerin beğenisine sunan Vural, eseriyle Bursaspor taraftarlarına seslendi.

Sufi rap ve anlam odaklı müzik çalışmalarıyla tanınan Can Ahmet Vural, SMA Tip 2 hastalığına rağmen sanatsal üretimlerini sürdürüyor. Bursaspor'a duyduğu sevgiyi marşına yansıtan Vural, "Her ne kadar sahada bu takımın bir parçası olamasam da ben bu şehrin evladıyım" sözleriyle Bursa'ya olan bağlılığını dile getirdi.

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Marşını Bursaspor taraftarlarına armağan etti

"Şehrimle gurur duyuyorum" diyen Vural, hazırladığı eseri tüm Bursaspor taraftarlarına ve Bursa halkına armağan etti. Tribün kültürünü, şehir aidiyetini ve yeşil beyazlı renklere duyulan sevgiyi anlatan marşta, "O sene bu sene, bu sene her sene" ve "Biz tanımayız senden başka, Bursaspor aşk" sözleri dikkat çekti.