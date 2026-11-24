İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle muhtemel bir tehlikenin önüne geçilirken, olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mudanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla çatıya çıkarak tehlike oluşturan membran parçalarını kesti ve kontrollü şekilde aşağı indirdi.

Olay, Halitpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle apartmanın çatısında kiremitlerin üzerine uygulanan membran kaplama yerinden söküldü.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde şiddetli lodos, Halitpaşa Mahallesi’nde tehlikeli anlara neden oldu.

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