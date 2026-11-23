Bursa'da etkili olan kuvvetli sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Bursa'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yüzünden bazı ve ve iş yerlerini su bastı.
Bursa'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yüzünden bazı ve ve iş yerlerini su bastı.
Şehir merkezinde, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı.
Kentin çeşitli mahallelerinde yol seviyesinin altında kalan bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerdeki kanalizasyonlar da taştı.
Küçük Sanayi Sitesi ve Kültürpark çevresindeki bazı yollarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, kent genelinde su baskınlarını önlemek için çalışmalar yürütüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.