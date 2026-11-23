Bursa'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yüzünden bazı ve ve iş yerlerini su bastı.

Şehir merkezinde, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı.

Kentin çeşitli mahallelerinde yol seviyesinin altında kalan bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerdeki kanalizasyonlar da taştı.

Küçük Sanayi Sitesi ve Kültürpark çevresindeki bazı yollarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, kent genelinde su baskınlarını önlemek için çalışmalar yürütüyor.