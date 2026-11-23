Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Rögarların taşması ile cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, bazı metro istasyonları da su altında kaldı.

Bursa'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı adeta felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde rögarların taşmasıyla yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak için iş yerlerinin tentelerine, bina girişlerine ve kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan kaçmaya çalışırken, kent merkezinde hareketli anlar yaşandı.

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Şiddetli yağıştan toplu ulaşım noktaları da nasibini aldı. Bazı metro istasyonlarının su altında kaldığı anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar, metro girişlerinde ve istasyon içerisinde oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Öte yandan, peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.