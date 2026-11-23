Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Yolağzı Mahallesi Balıkesir-Bursa kara yolunda E.C.D. (40) yönetimindeki 16 ADA 405 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.T. (35) idaresindeki 10 AFF 114 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.Y. (50) ve H.T. (46) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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