Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü ve aktif rol almalarını destekleyen Osmangazi Belediyesi, girişimci kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kadınlara kendi tasarımlarını sergileme ve satışa sunma fırsatı sağlayan Kadın Girişimciler Sokağı, 25'inci kez kapılarını açtı.

Osmangazi Belediyesi, kadınların üretime katılımını artırmak, el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmelerine imkan sağlamak ve girişimcilik yolculuklarına destek olmak amacıyla Kadın Girişimciler Sokağı'nı Bursalılarla buluşturdu. Osmangazi Meydanı'nda iki gün boyunca kurulan stantlarda girişimci kadınlar, özenle hazırladıkları ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Süs eşyalarından çeyizlik ürünlere, el yapımı oyuncaklardan hediyelik ve dekoratif tasarımlara kadar pek çok farklı ürünün sergilendiği etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Stantları ziyaret ederek alışveriş yapan Bursalılar, kadınların üretim gücüne destek olurken girişimci kadınlar da ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmanın ve emeklerini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

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"Kadın girişimciler sokağı büyüyerek yoluna devam ediyor"

Kadın Girişimciler Sokağı'nın bir yıl önce kapılarını açtığını belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, "Kadın Girişimciler Sokağı büyüyerek yoluna devam ediyor. Aralık ayında Osmangazi Meydanı'nda kurulacak Yılbaşı Sokağı'nda da kadın girişimcilere yer vereceğiz. Osmangazili kadınlar, ürünlerini vatandaşlarımızın beğenisine sunacak. Bütün vatandaşlarımızı Kadın Girişimciler Sokağı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi'nin kadın girişimcileri her zaman desteklediğini ifade eden üreten kadınlar ise, "Bize bu imkanları sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Açılan bu sokakta el emeğiyle ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Bursa'nın birçok ilçesi var ancak Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın bize çok destek oluyor. Her ay düzenli olarak sokağımız kuruluyor. Geçen ay Şehreküstü Meydanı'nda yer aldık ve çok güzel satışlar gerçekleştirdik. Bu ay da Osmangazi Meydanı'ndayız" diye konuştu.