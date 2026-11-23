Türk mobilya sektörünün uluslararası markalarından Saloni, ürün portföyünü genişleterek mutfak mobilyası sektörüne adım attı. Gürcistanlı yatırımcı LTB Ltd. ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında yapımı tamamlanan 10 bin metrekarelik fabrikada Saloni markası altında mutfak mobilyası üretimi ve pazarlaması yapılacağı bildirildi.

2000 yılından bu yana mobilya sektöründe faaliyet gösteren Saloni; tasarım, üretim kalitesi ve uluslararası marka yapılanmasına yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürürken, farklı ürün gruplarına odaklanan 7 üretim tesisinde gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle geniş bir koleksiyon sunuyor. Şirket, 70'in üzerinde ülkeye ulaşan ihracat ağıyla Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlardaki önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

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Şirket, şimdi de sahip olduğu üretim ve tasarım birikimini mutfak mobilyası alanına taşıyor. LTB Ltd. ile yapılan iş birliği kapsamında Gürcistan'da Saloni markası altında mutfak mobilyası üretimi ve pazarlaması gerçekleştirilecek. Projede LTB Ltd. ana operasyon yürütücüsü olarak faaliyet gösterirken, Saloni ise marka kimliği, tasarım yaklaşımı, ürün geliştirme deneyimi ve kalite standartlarıyla sürece katkı sağlayacak.

Proje kapsamında Gürcistan'da 10 bin metrekare büyüklüğünde bir fabrikanın tamamlandığı belirtilirken, tesiste üretim öncesi yerleşim ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. İş birliği çerçevesinde ilk mutfak tasarımlarının da hazırlandığı kaydedildi.

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Önümüzdeki dönemde ürünlerin tanıtımına yönelik pazarlama faaliyetlerinin başlaması, Türkiye ve uluslararası pazarlarda bayilik yapılanmasının oluşturulması hedefleniyor. Böylece Saloni'nin, mutfak mobilyası alanında yalnızca üretim ve ürün geliştirme faaliyetleriyle değil, uluslararası satış ve dağıtım ağıyla da büyümesini sürdürmesi amaçlanıyor.

İş birliğine ilişkin anlaşma, LTB Ltd. adına Zurab Beltazde ve Levan Zaalishvili tarafından imzalandı. Saloni Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, söz konusu iş birliğinin şirketin uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Özbek, "Saloni olarak hedefimiz, yalnızca ürünlerimizi farklı ülkelere ihraç etmek değil, markamızın değerini, tasarım anlayışımızı ve sektörel birikimimizi uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil etmek. Bu doğrultuda, doğru iş ortaklarıyla geliştirdiğimiz iş birliklerini uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Mutfak mobilyası, Saloni için yeni bir ürün kategorisi ve önemli bir gelişim alanı. Gürcistan'da LTB Ltd. ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle markamızı yeni bir ürün grubunda uluslararası pazara taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de marka gücümüzü ve üretim birikimimizi farklı coğrafyalarda yeni iş birlikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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Saloni, yeni girişimiyle birlikte ürün portföyünü genişletirken uluslararası marka yapılanmasını da yeni kategorilerle güçlendirmeyi, Türk mobilya sektörünün tasarım ve marka değerini farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyor.