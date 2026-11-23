Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM), otomotiv sektörünün değişen ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarını sürdürüyor. Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine odaklanan programlarla, özellikle bakım, onarım ve servis hizmetlerinde çalışan usta ve teknisyenlerin yeni nesil araç sistemlerine ilişkin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin otomotiv üretim merkezlerinden Bursa’da, sektörün teknolojik dönüşümüne nitelikli insan kaynağı desteği sağlayan BUTGEM, eğitimlerinde teorik bilgiyi gerçek araçlar üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarla buluşturuyor. Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması, bakım ve onarım süreçlerinde kullanılan yöntemleri de değiştirirken, geleneksel motor sistemlerinde deneyim sahibi çalışanların yeni teknolojilere uyum sağlaması giderek daha fazla önem kazanıyor. BUTGEM, bu alanda hazırladığı programlarla usta ve teknisyenlerin mevcut mesleki birikimlerini güncel teknik bilgi ve uygulamalarla geliştirmelerine katkı sunuyor.

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BUTGEM’de 56 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitim programında, elektrikli ve hibrit araçların çalışma prensiplerinden batarya teknolojilerine, yüksek gerilim sistemlerinden elektrik motorları ve elektronik kontrol ünitelerine kadar birçok konu ele alınacak. Katılımcılara güvenli çalışma yöntemleri, ölçüm teknikleri, arıza teşhisi ve bakım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarılacak. Eğitimin uygulama bölümünde ise katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçek araçlar üzerinde çalışma fırsatı bulacak. Güncel ekipmanlarla gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde yeni nesil araçların teknik yapısı ve sistem bileşenleri yakından incelenirken, bakım ve arıza tespit süreçlerine yönelik pratik deneyim kazanılacak.

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Elektrikli ve hibrit araç teknolojileri alanında bugüne kadar 500’ü aşkın kişiye eğitim veren BUTGEM, sektör çalışanlarının yanı sıra meslek öğretmenleri ve öğrencilerin de bu alandaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek sağlıyor. Yeni dönem programında ise yetkili ve özel servislerde görev yapan çalışanlar, bakımonarım teknisyenleri, ustalar ve işletmelerin teknik personeli öncelikli hedef kitleyi oluşturuyor. Eğitimlerle çalışanların özellikle yüksek gerilim sistemlerinde güvenli çalışma ve arıza teşhisi konularındaki yetkinliklerinin artırılması, işletmelerin elektrikli ve hibrit araçlara yönelik hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Programı tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek.

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BUTGEM tarafından 56 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri Eğitim Programı’na başvurular 4 Aralık’ta sona erecek. Otomotiv sektöründe görev yapanların yanı sıra bu alanda kendisini geliştirmek isteyen adayların da katılabileceği programa ilişkin başvurular BUTGEM üzerinden gerçekleştirilebilecek.