İznik Belediyesi, ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Sosyal Belediyecilik Algısı" araştırmasında Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 1318 Kasım 2026 tarihleri arasında, 30 büyükşehirde toplam 14 bin 700 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, vatandaşların belediyeler tarafından sunulan sosyal destek ve hizmetlere yönelik değerlendirmeleri ele alındı. Araştırma kapsamında katılımcılara, "İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu sosyal destek ve hizmetleri değerlendirdiğinizde, belediyenize kaç puan verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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İznik Belediyesi, vatandaşların değerlendirmeleri sonucunda 10 üzerinden 8,2 puan alarak Türkiye genelindeki büyükşehir ilçe belediyeleri arasında üçüncü sıraya yerleşti. Araştırmada Esenler Belediyesi 9,1 puanla birinci, Erdemli Belediyesi ise 8,5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı önceleyen İznik Belediyesi, sosyal yardım ve destek faaliyetleriyle toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam ediyor. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekler, aşevi aracılığıyla yılın 365 günü sürdürülen sıcak yemek hizmeti ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen sosyal çalışmalar, belediyenin insan odaklı hizmet anlayışının önemli bir parçasını oluşturuyor.

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Araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet değil, toplumsal dayanışmanın ve gönül belediyeciliğinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyeciliği yalnızca yol, altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret görmedik. Bizim için belediyecilik, hemşehrilerimizin iyi gününde de zor gününde de yanında olabilmektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunmak, onların taleplerine çözüm üretmek ve ilçemizde dayanışma kültürünü güçlendirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. 30 büyükşehirde 14 bin 700 vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, İznik Belediyemizin sosyal belediyecilik alanında Türkiye üçüncüsü olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıyı, hemşehrilerimizin belediyemize duyduğu güvenin ve yürüttüğümüz çalışmaların vatandaşlarımız nezdindeki karşılığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, İznik'te hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendirerek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizlere güvenen kıymetli İznikli hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

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İznik Belediyesi, Türkiye genelinde elde ettiği bu dereceyle sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını vatandaş memnuniyetiyle buluştururken, dayanışma ve paylaşma esasına dayanan hizmet anlayışını geliştirmeyi sürdürüyor.