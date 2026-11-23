Kestel Belediyespor bünyesinde 14 farklı branşta gerçekleştirilen Kış Spor Okullarının aralık ayı kayıtları, 23 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Kestel Belediyesi, sporun her yaş grubuna ulaşması ve ilçede güçlü bir spor altyapısının oluşturulması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Kestel Belediyespor tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları, genişleyen branş seçenekleri ve dijital başvuru imkânıyla yeni dönemde de çocukları ve gençleri sporla buluşturmaya hazırlanıyor. Kestel Belediyespor Kış Spor Okulları kapsamında basketbol, voleybol, cimnastik, tekerlekli sürat pateni, Kyokushin karate, halk dansları, kickboks, özel çocuklar hareket eğitimi, geleneksel Türk okçuluğu, güreş, badminton, temel hareket eğitimi, dart ve satranç olmak üzere toplam 14 farklı branşta eğitim veriliyor.

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Öte yandan 15 Temmuz Spor Salonu'nda basketbol, voleybol, cimnastik ve tekerlekli sürat pateni; Sosyal Tesislerde Kyokushin karate, halk dansları, kickboks, özel çocuklar hareket eğitimi, geleneksel Türk okçuluğu ve dart; Mandıras Tesislerinde güreş, Toplu Konutlar Spor Salonu'nda badminton, Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'nde 36 yaş grubuna yönelik temel hareket eğitimi, Gençlik Merkezi'nde ise satranç eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Kestel Belediyesi, spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Kestel Belediyespor Kış Spor Okullarında online kayıt dönemini başlatıyor. Yeni uygulamayla birlikte aileler, spor tesislerine gitmeye gerek kalmadan çocuklarının kayıt işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru süreçlerini daha hızlı ve erişilebilir hâle getiren sistem, aralık ayı kayıtlarıyla birlikte ilk kez kullanılacak.

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Kış Spor Okullarının aralık ayı kayıtları, 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak. 14 farklı branşta eğitim almak isteyen çocuk ve gençlerin başvuruları, www.kestelbelediyespor.com adresi üzerinden online olarak alınacak. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, çocukların ve gençlerin gelişiminde sporun önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu;

"Biz, sporu yalnızca bir faaliyet alanı olarak görmüyoruz. Spor; çocuklarımızın karakterini şekillendiren, disiplin kazandıran, özgüvenlerini geliştiren ve onları geleceğe hazırlayan önemli bir eğitim sürecidir. Kestel'imizde her çocuğumuzun yeteneğini keşfedebileceği, kendisini geliştirebileceği ve sporla iç içe büyüyebileceği imkânları artırıyoruz. Bugün 14 farklı branşta sunduğumuz eğitimlerle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, Kestel'den yeni şampiyonlar yetiştirirken aynı zamanda sağlıklı, özgüvenli ve başarılı nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır. Sporcularımızın, ailelerimizin ve antrenörlerimizin yanında olmaya, Kestel'imizi sporun her branşında daha ileriye taşımaya kararlıyız."