Olay, saat 09.00 sıralarında, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Caddede park halindeki hafif ticari aracın alt kısmından dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Büyüyen alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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