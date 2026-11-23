Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde seyir halindeki ticari aracın motor kısmından çıkan arıza nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Bursa'da seyir halindeyken alev alan ticari araç, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle, AVM önünde yaşanan yangın çevrede paniğe neden oldu.

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