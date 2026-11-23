İznik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, ilk kez düzenlenen İzzet Peşte Yüzme Şenlikleri’ne ev sahipliği yaptı. 11 spor kulübünün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, sporcular ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Mudanya Belediyesporlu yüzücüler ise hemen hemen tüm branşlarda madalyaları toplayarak yarışlara damga vurdu.

İznik tarihinin en büyük spor kompleksinde gerçekleştirilen İzzet Peşte Yüzme Şenlikleri, farklı yaş kategorilerindeki genç sporcuları bir araya getirdi. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele ederken, aileleri de tribünlerden çocuklarına destek verdi. Müsabakaların ardından düzenlenen madalya töreninde İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hüseyin Coşkun ve Bursa Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Necdet Külahçı tarafından sporculara madalyaları takdim edildi.

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"İznik’in yüzme geleneğini yeniden canlandırıyoruz"

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, organizasyonda yaptığı konuşmada ilçenin yüzme sporundaki köklü geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"İznik tarihinin en büyük spor kompleksinde, İzzet Peşte Yüzme Şenlikleri’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 1960’lı ve 1970’li yıllarda merhum İzzet Peşte’nin öncülüğünde, İznikspor bünyesinde ülkemizin önemli yüzme başarılarına imza atan ilçemizin bu köklü spor mirasını, bugün İznik Belediyespor Kulübümüzle yeniden canlandırıyoruz. Bir zamanlar İznik Gölü’nden Türkiye’ye uzanan başarı hikâyesinin, bugün bu havuzda atılan kulaçlarla yeniden yazılacağına yürekten inanıyoruz. 11 spor kulübümüzün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı organizasyon vesilesiyle merhum İzzet Peşte’yi rahmet ve minnetle anıyor. Başta Bursa Yüzme İl Temsilciliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

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İznik Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda ilk kez düzenlenen şenlikler, sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.