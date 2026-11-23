Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı köyler arasında düzenlenen futbol turnuvasında tansiyon yükseldi. Güneyköy ile Çokköy arasında oynanan karşılaşmada taraftarlar arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle sona erdi. Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı. Kavga anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl Mahmudiye Mahallesinde bulunan amatör sahada düzenlenen Domaniç köyleri futbol turnuvasında meydana geldi. Güneyköy ile Çokköy takımları arasında oynanan müsabaka sırasında taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine girmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan tarafları ayırmak ve olayların daha fazla büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti. Tarafların ayrılması için biber gazı kullanılırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdirildi. Yaşanan olayda yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, taraftarları dağıtarak bölgeden uzaklaştırdı. Futbol turnuvasında yaşanan gerginlik ve kavga anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taraftarların birbirine girdiği ve polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı.