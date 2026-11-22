BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
BUDO'nun pazartesi günü yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun pazartesi günü yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan duyuruda pazartesi günü yapılması planlanan 12 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya).
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