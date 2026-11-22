Bursaspor-Sivasspor: 2-0
STAT: Bursa Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Aslan, Sezgin Çınar, Kadir Beyaz
BURSASPOR: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru (Dk. 61 Rahmetullah Berişbek), Barış Gök, Halil Akbunar (Dk. 87 İvan Saranic), Soner Aydoğdu (Dk. 61 Eyüp Akcan), Lincoln Henrique (Dk 74 Tayfun Aydoğan), Lewis Baker, Kelechi Iheanacho, Amine Boutrah (Dk 74 Hüseyin Maldar),
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Burak Kapacak (Dk 46. Varon Ethemi), Uğur Çiftçi, Mert Çelik, Kamil Fidan, Charilaos Charisis (Dk. 84 Oğuzhan Aksoy), Musah Mohammed, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 81 Salih Kavrazlı), Clinton Duodu (Dk. 81 Feyzi Yıldırım), Ebrima Ceesay (Dk. 81 Yılmaz Cin)
GOLLER: Dk. 19 Iheanacho, Dk. 22 Soner Aydoğdu (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Soner Aydoğdu, Barış Gök, Baker (Bursaspor), Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor)
Trendyol 1’inci Lig 15’inci hafta karşılaşmalarında lider Bursaspor, kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
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