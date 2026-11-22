Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Giriş: 22.11.2026 - 18:19 Güncelleme:
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Gorecka (Merve İzbilir, Ramos, Sevgin Temel)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Teixeira, Begic, Fatma Nur Yılmaz, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Nisan Barut (Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Rasinska)
Setler: 25-21, 25-22, 25-19
Süre: 90 dakika
BURSA
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