Bursa Büyükşehir Belediyesince, Geçit Köprüsü ve bağlantı yollarını kapsayan yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergahtaki yenileme çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda, Nisan-Ekim 2026 döneminde 17 ilçede toplam 90 kilometre asfalt kaplama ve 425 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirilirken, kente 30 kilometreden fazla yeni imar yolu ulaşıma kazandırıldı.

Bursa genelinde yapılan saha taramaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlenen noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi'nin son etabını da tamamladı.

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Proje kapsamında yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki ulaşım ağı yenilenirken, son etapta 600 metrelik güzergâhta freze, dolgu ve asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ara tatil döneminde tamamlanan çalışmalarla şehir merkezi yönüne 5, Mudanya istikametine ise 2'si kesintisiz olmak üzere toplam 4 şeritlik yol kazandırıldı.

Etaplar halinde yürütülen çalışmalarla trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülmesi ve bölge sakinlerinin günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi hedeflendi.