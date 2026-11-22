Osmangazi Belediyesi, Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu ve Yarına Şans Ver Derneği iş birliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Kimlikli Şarkılar Öğretmenler Günü Konseri" düzenlendi. Öğretmenlerin bu anlamlı gününü özel kılmak amacıyla gerçekleştirilen konserde, birbirinden güzel şarkılar öğretmenler için seslendirildi.

Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen konserde, sosyolog, yazar ve Türk Müziği Şefi Cem Aksu'nun Kimlikli Şarkılar kitabı da okundu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlere ithaf edilen konserde, Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu solistleri Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

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Sanatseverlerin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen konser, müzik dolu anlara sahne olurken katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere katılmak isteyen davetlilerden bilet yerine kitap bağışında bulunmaları istendi. Konser kapsamında toplanan kitaplar ise kütüphanelere bağışlanacak.

"Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın en derin saygı ve sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, "Başkanımız başka bir programda olduğu için çok istemesine rağmen programa katılamadı. Öğretmenler Günü'nde Başöğretmenimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz bize sadece bilgi değil; erdemi, ahlakı, etiği, direnmeyi ve mücadeleyi, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in yolunda yürümeyi de öğretti. Biz, Osmangazi Belediyesi olarak bu etkinliklerle birlikte 17 kütüphaneyi hayata geçirdik. Ne mutlu bize ki 17 kütüphanemizde oturacak yer yok. Emeği geçen herkese, tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Müzik ve kitap bağışını bir araya getiren etkinlikte, öğretmenlerin özel günü kutlanırken aynı zamanda eğitime ve kültüre katkı sağlayan anlamlı bir dayanışma örneğine imza atıldı.