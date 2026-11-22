Otomobil, park halindeki araçlara çarptı; kaza kamerada
BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara ve bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara ve bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Çakan Sokak'ta meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara ardından bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu doğal gaz kutusu zarar görürken; Bursagaz ekipleri, binanın doğal gazını kesti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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