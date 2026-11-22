BURSA'da yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahsin finansmanında kullanıldığı değerlendirilen banka hesapları ve bu hesaplarla bağlantılı kişilere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.