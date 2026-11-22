Bursa'nın Mudanya ilçesinde emlak vergisini ödediği, elektrik ve su abonelikleri bulunan bağ evinin yıkılmasına karşı çıkan vatandaş, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Yıkım ekiplerine izin vermeyen ev sahibi ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşanırken, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya Belediyesi tarafından hakkında yıkım kararı alınan bağ evi için bölgeye gelen ekipler, ev sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Evin 2019 yılında yapı kullanım belgesi alınarak inşa edildiğini belirten vatandaş, söz konusu belgenin 2022 yılında iptal edildiğini öne sürdü.

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"Vergisini ödediğim evimi yıkmak istiyorlar"

Evinin emlak vergisini ödediğini, elektrik ve su aboneliklerinin bulunduğunu belirten ev sahibi, yapıya ilişkin yapı kayıt belgesi bulunduğunu da ifade ederek yıkım kararına tepki gösterdi. 2026 yılının başlarında yıkım kararının kendilerine ulaştığını söyleyen vatandaş, yıllardır kullandıkları evlerinin yıkılmak istenmesini anlamadığını dile getirdi.

"Belediyenin kepçesini evime sokmam"

Yıkım için gelen belediye ekiplerinden evin içerisindeki eşyalarını ve malzemelerini çıkarmak için süre isteyen ev sahibi, yıkımı kendi imkânlarıyla gerçekleştireceğini söyledi. Belediyenin iş makinelerinin evine girmesine izin vermeyeceğini belirten vatandaşın itirazları üzerine bölgede gerginlik yaşandı.

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Güvenlik önlemleri kapsamında olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ev sahibinin kendi imkânlarıyla yıkım yapmak istediğini belirtmesi ve eşyalarını tahliye etmek için süre talep etmesi üzerine belediye ekipleri bir hafta süre verdi. Ekipler, verilen sürenin ardından bölgeden ayrıldı.

"Bu yapı yıkılsa devlete ne zararı var?"

Yaşananlara tepki gösteren ev sahibi, röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Burası 2019 yılında yapı kullanım belgesi alınarak yapılan bir yapı. Daha sonra 2022 yılında yapı kullanım belgesini yanlış verildiği gerekçesiyle iptal ettiler. Biz de yapı kullanım belgesine güvenerek evi düzenledik. 2026 yılının başlarında da yıkım kararımız geldi. Benim anlamadığım, bu yapı yıkılsa devlete ne zararı var ya da ne kârı olacak? Burası bir bağ evi olarak geçiyor."

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Ev sahibi, yıkım işleminin kendi imkânlarıyla yapılması için verilen bir haftalık süre içerisinde evdeki eşyalarını tahliye edeceğini belirtti.