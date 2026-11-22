Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteyi dereceyle kazanan; YKS puan türlerine göre ilk üçe giren veya bölümlere birincilikle yerleşen öğrencilere ödül ve teşvik amaçlı burs dağıttı.

Bursun finansmanı Üniversite bünyesinde kurulan ve gelirini HGS park işletmeciliğinden elde eden BUTAD Teknoloji Araştırma Destek Hizmetleri A.Ş. tarafından karşılandı. Her yıl üniversiteyi dereceyle kazanacak öğrencilere verilmesi planlanan bu burs için bu yıl toplam 89 öğrenci hak kazandı. 9’u puan türlerine göre ilk üçe giren üniversite derecesi, geri kalan 80’i de program birincisi olan öğrencilerden oluşmakta. Öğrencilere burs ödülleri, rektör ve rektör yardımcılarının katıldığı Çamlık Yemekhanesindeki kahvaltılı tanışma ortamında takdim edildi.

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Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan ve 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan BUÜ’yü tercih eden öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin üniversiteye birincilikle yerleşmelerinin kendileri için büyük kıymet taşıdığını belirten Yılmaz, bu başarılarının öğrencilik hayatları boyunca da devam etmesini temenni etti.

Üniversiteyi yüksek puanlarla tercih eden öğrencilerin güçlü bir aidiyet duygusuyla üniversite ailesinin parçası olacaklarını düşündüğünü ifade eden Yılmaz, mezuniyet sonrasında akademik hayat, bürokrasi veya iş hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirdi. Üniversite yönetimi, bölüm başkanları, dekanlar ve akademisyenlerin öğrencilere her zaman ulaşılabilir olduğunu hatırlatan Yılmaz, mezunların ilerleyen yıllarda elde edecekleri başarıların üniversiteye de katkı sağlayacağını vurguladı. Üniversite ile mezunlar arasındaki ilişkinin karşılıklı bir etkileşim süreci olduğuna dikkat çekti.

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Finansal destek programının hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi’ye teşekkür eden Rektör Yılmaz, üniversitenin gelir getirici kaynaklarını kampüsün güzelleştirilmesi, bilimsel altyapının ve laboratuvar cihaz donanımının güçlendirilmesi ile öğrencilerin desteklenmesi amacıyla değerlendirdiklerini aktardı. Bu kaynaklarla öğrencileri desteklemenin yanı sıra üniversitenin bilimsel kapasitesini geliştirmeyi de hedeflediklerini belirtti.