Bursa'da 85 yaşındaki Sabahat Sarı, ileri yaşı, daha önce geçirdiği bypass ameliyatı ve ritim bozukluğu nedeniyle açık kalp ameliyatının yüksek risk taşıması üzerine ameliyatsız yöntemle tedavi edildi.

Gerçekleştirilen Triküspit Transkateter Kenardan Kenara Onarım (TTEER) işlemiyle hastanın kalp kapağındaki ileri dereceli kaçak, kasıktan girilerek yerleştirilen iki klips sayesinde önemli ölçüde azaltıldı. Göğüs kafesi açılmadan ve kalp durdurulmadan gerçekleştirilen işlemin ardından aynı gün ayağa kalkan 85 yaşındaki Sabahat Sarı, bir günlük gözlemin ardından taburcu edildi. Uzmanlar, özellikle ileri yaştaki ve açık kalp ameliyatı açısından yüksek risk taşıyan hastalar için geliştirilen kateter temelli tedavi yöntemleri, cerrahi müdahaleye alternatif seçenekler arasında yer aldığına dikkat çekti. Bu yöntemlerle amaç, kalp kapağındaki kaçağı azaltarak hastanın şikâyetlerini hafifletmek, hayat kalitesini artırmak ve hastanede kalış süresini kısaltmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Sağ kalp kapağı olan triküspit kapağında ileri derecede kaçak bulunan Sabahat Sarı da, vücudunda su toplanması, karın şişliği ve kilo kaybı şikâyetleri sebebiyle sık sık hastaneye başvuruyordu. Daha önce bypass ameliyatı geçirmiş olması, ileri yaşı ve ritim bozukluğu nedeniyle açık kalp ameliyatının yüksek risk taşıdığı değerlendirildi. Bunun üzerine hastaya ameliyatsız tedavi seçeneklerinden biri olan TTEER yöntemi uygulanmasına karar verildi. Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedrettin Boyraz, Doç. Dr. Tezcan Peker ve Doç. Dr. İbrahim Dönmez'den oluşan kardiyoloji ekibi, anestezi ve anjiyografi ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği işlemde hastanın triküspit kapağına iki klips yerleştirildi. İşlem sonrasında kapak kaçağında belirgin azalma sağlandı.

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Tedavi süreci hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedrettin Boyraz, hastanın yaşı ve geçmişte geçirdiği ameliyatlar nedeniyle açık cerrahinin uygun bir seçenek olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hastamızda triküspit kapağında ileri derecede kaçak vardı. Buna bağlı olarak vücutta su toplaması, karın şişliği, kilo kaybı ve sık hastane yatışları ortaya çıkmıştı. Geçirilmiş bypass ameliyatı ve yaşı nedeniyle açık cerrahi hastamız için yüksek risk taşıyordu. Bu nedenle kapalı yöntemle, yani TTEER işlemiyle tedaviyi tercih ettik. Triküspit kapağına iki klips yerleştirdik ve kaçak belirgin şekilde azaldı. Hastamız işlem sonrası aynı gün mobilize oldu, servise çıktı. Bir günlük gözlemin ardından da taburcu ettik."

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Aynı seansta iki kalp kapağına müdahale mümkün

Doç. Dr. Boyraz, gerekli görülen hastalarda aynı seansta birden fazla kalp kapağına müdahale edilebildiğini de belirtti. Aynı gün kalp yetmezliği bulunan başka bir hastaya hem mitral hem de triküspit kapak müdahalesi gerçekleştirildiğini ifade ederek yöntemin uygun hastalarda farklı kapak sorunlarının tedavisinde de kullanılabildiğini aktardı.

"Yeniden sağlığıma kavuşmak benim için büyük mutluluk"

Tedavi sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 85 yaşındaki Sabahat Sarı, açık ameliyat olmadan tedavi edilebilmenin kendisi için büyük bir rahatlık olduğunu ifade etti. İşlem sonrasında kısa sürede ayağa kalkabilmenin ve yalnızca bir gün hastanede kalmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Sarı, bu süreçte kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı doktorlarına ve tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

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TTEER yöntemi hastalara daha kısa iyileşme süreci sunuyor

TTEER yöntemi, göğüs kafesi açılmadan ve kalp durdurulmadan, damar yoluyla ilerletilen bir kateter aracılığıyla kalp kapağının yaprakçıklarının klips yardımıyla birleştirilmesi esasına dayanıyor. Özellikle açık kalp ameliyatı açısından yüksek risk taşıyan ve uygun klinik özelliklere sahip hastalarda tercih edilebilen bu yöntem, işlem sonrası hastanede kalış süresinin kısalmasına ve iyileşme sürecinin daha konforlu geçmesine katkı sağlayabiliyor.