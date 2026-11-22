Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu’nun (BUSADER Federasyonu), tarafından düzenlenen "Sağlık ve Eğitimde Başarı Ödülleri" töreniyle sağlık ve eğitim sektöründe başarılı olan kişi ve kuruluşlara ödüllerini takdim etti.

Davet salınunda düzenlenen ödül törenine; Nilüfer Belediye Başkan Vekili Serpil Altun, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin, federasyona bağlı birimlerin yöneticileri, Bursa iş, bürokrasi, siyaset, ekonomi dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, kuruluşlarının üzerinden 10 yılı geride bıraktıklarına işaret ederek, 10 yıllık süreçte topluma fayda sağlamak doğrultusunda önemli etkinliklere imza attıklarını belirtti.

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Genç Bilim İnsanı Ödülü Didem Yöyen Ermiş’e, Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen’e, Toplum Sağlığına Katkı Ödülü ‘Yemek ve Ötesi Projesi’ ile Onur Özkul’a ve Toplum Sağlığına Destek Veren Kurum Ödülü de Sönmez Holding’e verildi.

Yılın Yenilikçi Eğitimcisi Ödülü Dr. E. Ufuk Timuçin’e, Yaşam Boyu Eğitime Katkı Ödülü Tamer Levent’e, Eğitimde Fırsat Eşitliğine Katkı Ödülü Emrehan Halıcı’ya ve Eğitimde Sosyal Sorumluluk Ödülü de Coşkunöz Eğitim Vakfı’na verildi.