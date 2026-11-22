Fettah Can Bursa'da konser verdi
Şarkıcı Fettah Can, 30. sanat yılı kapsamında Bursa'da gerçekleştirdiği senfonik konserle müzikseverlerle bir araya geldi.
Şarkıcı Fettah Can, 30. sanat yılı kapsamında Bursa'da gerçekleştirdiği senfonik konserle müzikseverlerle bir araya geldi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Fettah Can, sevilen şarkılarını senfonik orkestranın tınılarıyla buluşturdu.
Fettah Can, sahnede sergilediği performansla dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
Kendi bestelerinin yanı sıra hafızalara kazınan eserlerini de seslendiren Fettah Can, şarkılarına eşlik eden dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
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