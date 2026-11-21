Bursaspor, Sivasspor karşılaşmasına hazır
TRENDYOL 1'inci Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u konuk edecek olan Bursaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
TRENDYOL 1'inci Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u konuk edecek olan Bursaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Milli aranın ardından taraftarıyla buluşacak yeşil-beyazlı ekip, mücadeleden galibiyetle ayrılarak liderliği yeniden ele geçirmek istiyor. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, maç saatini beklemeye başladı.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Kadir Beyaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.
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