Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Kadir Beyaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u konuk edecek olan Bursaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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