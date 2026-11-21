Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Polat Parlak
Bursaspor Basketbol: Hammonds 28, Ergi Tırpancı, Taylor 16, Washington 2, Brown 13, Moore 7, Cummings 17, Buğra Çal 1, Sajus 1
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 17, Okben Ulubay, Aldridge 7, Hankins 14, Peterson 26, Perez 13, Kadir Bayram 4, Berk Demir, Toure 4, Jefferson 4
1. Periyot: 13-21
Devre: 37-41
3. Periyot: 59-71
5 faulle çıkanlar: 33.51 Ergi Tırpancı (Bursaspor Basketbol), 37.54 Aldridge, 39.16 Kadir Bayram, 39.49 Gordon (Pizzabulls Bordo Bandırma)
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