Bursa’nın Orhangazi ilçeisnde Gazi Orhanbey Camisi’nin imam odasındaki 6 bin TL ile cep telefonunu çalıp, kendi cep telefonunu ise olay yerinde unutan şüpheli Yakup K.(29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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