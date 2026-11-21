BUrsa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kumla Balık Festivali’nde 4 bin palamut vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü, Kumla Kayık Sahipleri ve Amatör Balıkçılık Kültür Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2. Kumla Balık Festivali ile büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Kumla’da gerçekleştirilen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlik kapsamında 4 bin palamut ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Balık ikramının ardından müzikler eşliğinde horonlar çekildi, birlik, beraberlik ve dayanışmanın güzel örnekleri sergilendi.

Dernek Başkanı Uğur Gök, festivale katılan vatandaşlara teşekkür ederek balıkçılık kültürünü yaşatmak, balıkçıların dayanışmasını güçlendirmek ve denizin bereketini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Kumla Muhtarı Kazım Ata ise Kumla'nın denizle iç içe geçmiş kültürüne dikkat çekerek festivalin mahalle dayanışmasına ve tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade etti. Festivalde sahne alan Udi Vedat Kaptan Karabulut ve Kemençeci Ümit Can Demir, müzikleriyle coşkuya renk kattı. Kemençe eşliğinde oynanan horonlar festivale katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, Kumla’da Karadeniz rüzgarı esti.

Denizin bereketinin paylaşıldığı, müziğin, kemençenin ve horonun insanları bir araya getirdiği 2. Kumla Balık Festivali, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.