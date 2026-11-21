BURSA’da Gazi Orhanbey Camii’nin imam odasındaki 6 bin TL ile cep telefonunu çalıp, kendi cep telefonunu ise olay yerinde unutan şüpheli Y.K. (29), adliyeye sevk edildi.

Orhangazi ilçesinde dün saat 03.30 sıralarında Muradiye Mahallesi İbrahim Önal Caddesi’ndeki Gazi Orhanbey Camii’ne giren şüpheli, imamın odasındaki camiye ait 6 bin lira ile imamın cep telefonunu çalıp, kaçtı. Güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da parçalayan şüpheli, kendi cep telefonunu ise odada unuttu. Sabah namazı için gelen imamın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri camiye sevk edildi. Polis, imam odasındaki incelemede bulduğu ve cami görevlilerine ait olmayan cep telefonundan parmak izi aldı.

REKLAM

İSTANBUL’DAN GELMİŞ

Telefondaki parmak izi imam odasından alınan parmak izleriyle karşılaştırılırken, cami ve çevresindeki kameralarda yapılan incelemede şüphelinin İstanbul’dan geldiği ve başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Y.K. olduğu belirlendi. Şüpheli, gizlendiği Muradiye Mahallesi’nde bir apartmanın depo kısmında gözaltına alındı.

PARALARI GECE KULÜBÜNDE HARCAMIŞ

Y.K.’nın hırsızlık olayının ardından eğlence mekanına gittiği, çaldığı paralarla burada bir süre eğlendikten sonra ayrılırken, mekandakilere yakınlarda gece kulübü olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Eğlence mekanından sonra gece kulübüne giden Y.K.’nın paraları burada harcadığı belirlendi.

REKLAM

Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.