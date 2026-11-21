Bursa’nın İnegöl ilçesinde üst üste 2 gün parkta buldukları cüzdanları sahiplerine ulaştırmak için harekete geçen 15 yaşındaki gençler, duyarlı davranışlarıyla bir kez daha takdir topladı. İki gün önce de benzer bir olayda örnek davranış sergileyen gençler, bu kez de güvenlik kamerasına el sallayarak belediye ekiplerine ulaştı ve cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağladı.

İnegöl Belediyesi’nin parklarda hayata geçirdiği Güvenli Park Sistemi, bu kez de güzel bir davranışa aracılık etti. Parkta vakit geçiren Ayberk Bilgili (15) ve arkadaşları, bankta unutulmuş bir cüzdan buldu. Cüzdanı sahibine ulaştırmak isteyen gençler, parkta bulunan güvenlik kamerasını fark ederek kameranın önüne geçti. El sallayarak belediye ekiplerinin dikkatini çekmeye çalışan gençler, kısa sürede amacına ulaştı.

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Kameradan sesli iletişim kurdular

İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde görevli personel, kameradan gençlerin hareketlerini fark etti. Sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak gençlerle irtibat kuran görevli, buldukları cüzdan hakkında bilgi aldı.

Gençlere bulundukları yerde beklemelerini söyleyen belediye personeli, cüzdanın teslim alınması için zabıta ekiplerini yönlendirdi. Kısa sürede parka gelen ekipler, cüzdanı gençlerden teslim alarak sahibine ulaştırdı.

İki gün önce de aynı duyarlılığı göstermişlerdi

Duyarlı davranışlarıyla takdir toplayan Umutcan Şen ve Ayberk Bilgili, yaşadıklarını anlattı. Cüzdanı kaybeden kişinin yaşayabileceği üzüntüyü düşündüklerini belirten gençler, buldukları eşyayı sahibine ulaştırmak için harekete geçtiklerini söyledi.

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Ayberk Bilgili, "Arkadaşlarla parkta oturup çekirdek, kola yapıyorduk. Sonra arkadaşımla şakalaşırken yerde bir cüzdan olduğunu fark ettik. Cüzdanı alıp kameralara gösterdik. Zabıta arkadaşlar geldi, cüzdanı bizden teslim aldı. İnşallah sağ salim sahibine ulaşır. Daha önce de yaşadığımız gibi bugün de aynı şeyi yaşadık. Arkadaşımla beraber cüzdan bulduk. Yine kameraya el sallayarak zabıta abilerimize teslim ettik. İnşallah cüzdan sahibine ulaşır." dedi.

Güvenli park sistemi 7/24 görevde

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güvenli Park Sistemi kapsamında parklar, İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 gün 24 saat kameralarla takip ediliyor. Çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde vatandaşlarla anlık iletişim kurulabilirken, ihtiyaç duyulan durumlarda zabıta ekipleri de hızla yönlendirilebiliyor.

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İki gün arayla aynı duyarlı davranışı sergileyen gençler, buldukları cüzdanları sahiplerine ulaştırarak örnek bir vatandaşlık davranışına imza attı.