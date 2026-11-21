Karacabey Belediyespor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki Burhanettin Basatemür'ü getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Karacabey Belediyespor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burhanettin Basatemür ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

53 yaşındaki Burhanettin Basatemür, teknik direktörlük kariyerinde Turgutluspor, Altınordu, Kasaba Spor, Saruhanlı Belediyespor, Alaşehir Belediyespor, Somaspor, Menemen FK ve son olarak Karşıyaka'da görev yaptı. Deneyimli teknik adam, bu takımlardaki performansıyla dikkat çekerken, son olarak Karşıyaka'da görev almıştı.