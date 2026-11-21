Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Süleyman B'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Süleyman B. olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Serkan B. (55) ile oğlu Süleyman B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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