Bursa'da babası tarafından vurulan kişi öldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi, hayatını kaybetti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Serkan B. (55) ile oğlu Süleyman B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan B. oğluna av tüfeğiyle ateş etti.
Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Süleyman B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Süleyman B'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Baba Serkan B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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