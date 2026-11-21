SERGEN SEZGİN - Bursa'daki diş hekimlerinden oluşan tiyatro grubu, hazırladıkları oyunla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bursa Diş Hekimleri Odası tarafından Gelişi Güzel Sanatlar Kültür Sanat Derneğinin işbirliğiyle kurulan Diş Hekimleri Odası Tiyatro Topluluğu (DOT), ilk oyunuyla seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Dr. Ali Özhan Sıvacı'nın üstlendiği topluluk, yarın Bursa Akademik Odalar Birliği'nin sahnesinde sergileyeceği "Grup Terapisi" oyununun son provalarını gerçekleştirdi.

Toplam 20 diş hekiminden oluşan topluluk, 3 farklı hikayeyi anlatan oyunlarıyla "kapalı gişe" hedefiyle sahneye çıkacak.

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- ⁠"Hem oynayanları hem de izleyenleri işin içine katan bir terapi seansı planladık"

Gelişi Güzel Sanatlar Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve topluluğun danışmanı Dr. Ali Özhan Sıvacı, AA muhabirine yıllardır gönüllü olarak tiyatroyla uğraştığını ve gelen talep üzerine bu topluluğu birlikte kurduklarını söyledi.

Çok kısa bir sürede organize olduklarını ve provalara başladıklarını belirten Sıvacı, projenin ilgi gördüğünü ifade etti.

Sıvacı, ilk oyunlarına iyi hazırlandıklarını ve güzel bir oyun ortaya çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hem oynayanları hem de izleyenleri işin içine katan bir terapi seansı planladık. Burada biraz hekimlikten bahsedeceğiz. Hekimlikle ilgili değişik bakış açılarından bahsedeceğiz. Daha da önemlisi kendini insanları iyileştirmeye adamış hekimlerin bu oyun yardımıyla izleyenleri ve kendilerini de iyileştirmeye başladığını göreceğiz. Yani hep beraber salondan mutlu, mesut, gülmüş, eğlenmiş bir şekilde ayrılacağız. Bir tane bile koltuk boş kalırsa başarısızlık sayarım. Bu oyunla beraber kapalı gişe oynamayı hedefliyoruz. Oyuna daha şimdiden ilgi çok fazla."

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Oyun oynamanın sadece çocukluk çağında olmaması gerektiğini savunduğunu belirten Sıvacı, "Yetişkinlerin oyun oynamaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu beyne iyi geliyor, gerçekten beyni geliştiriyor. Diş hekimi arkadaşlarımız da aslında çok öteledikleri o oyun oynamak pratiğini hayatlarına sokmuş olacaklar. Benim açımdan bu çok büyük bir kazanım." diye konuştu.

- "Empati yeteneğini geliştiriyor"

Topluluk üyelerinden diş hekimi Selenay Uyar da tiyatroyla yıllardır hep ilgilenmek istediğini ve bu sayede bir fırsat doğduğunu anlattı.

Tiyatro ve diş hekimliğinin birbiriyle çok alakalı olduğunu düşündüğünü dile getiren Uyar, "Çünkü günlük hayatta insanların gülüşlerine dokunuyorsun ve tiyatroda da ruhuna dokunuyorsun. Aslında birbiriyle çok ilgili ve alakalı, ikisi de empati yeteneğini geliştiriyor. Aynı zamanda farklı bir bakış açısı da sunuyor." ifadesini kullandı.

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Uyar, ekipteki enerjinin ve motivasyonun yüksek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Oyun yaklaştıkça böyle heyecanımız çok dorukta. Tiyatro aslında göründüğü kadar kolay da değil, çok disiplin gerektiren bir sanat dalı. Çünkü hata yapma riskin yok gibi bir şey ve bütün ekibi etkileyen bir şey. O yüzden burada ekip olma ruhunu çok güzel deneyimledim. Çok heyecanlıyım. İlk kez bir izleyici olarak değil de sahnede olacağım için. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. İddialı olacak ve ses getirecek. Çok fazla gelmek isteyen var."

Diş hekimi ve yönetmen yardımcısı Tuğberk Ünal ise provaların çok keyifli geçtiğini söyledi.

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Ekibin çok hızlı birbirine adapte olduğunu ve eğlenerek çalıştıklarını dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amatörden ziyade böyle sanki canla başla, profesyonel edasıyla çalışıyoruz. Hekimlik ve tiyatro kesinlikle birbirini olumlu yönde besleyen etmenler bunlar. Diş hekimi olarak insanları güldürüyoruz. Tiyatroda da aynı şekilde güldürerek şifalandırıyoruz. Tiyatro, mesleğimizde de insanları gözlemleme, onları daha iyi anlama açısından çok faydalı olabiliyor. Mesleğe de bunu taşıdığımızda çok daha keyifli ve eğlenerek çalışabiliyoruz."