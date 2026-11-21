BULGARİSTAN’da yapılan muayene ve tetkiklerinde kalbinin önünde büyük bir kitle tespit edilen 11 yaşındaki Golden Retriever cinsi ‘Jenny’, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde gerçekleştirilen 4 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Bulgaristan’da veteriner hekimler tarafından yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde, Golden Retriever ırkı Jenny’nin kalbinin hemen önünde, kalbin çevresini ve ana damarları saran geniş bir kitle tespit edildi. Ameliyat, yüksek risk taşıması ve spesifik uzmanlık gerektirmesi nedeniyle Bulgaristan’da yapılamadı. Köpeğin sahipleri, Türkiye’de hayvanlarda göğüs, kalp ve damar cerrahisi alanındaki bilimsel çalışmaları ve başarılı operasyonlarıyla tanınan BUÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Salcı ile iletişime geçti. Bilgisayarlı tomografi ve radyografi incelemelerini değerlendiren Prof. Dr. Salcı, Jenny’yi ameliyat yapmak üzere BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne davet etti.

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4 SAATLİK OPERASYON İLE KİTLE TAMAMEN ÇIKARILDI

Ekim ayında Prof. Dr. Hakan Salcı’nın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 4 saat süren operasyon ile Jenny’nin göğüs boşluğu içerisinde, kalbinin ise hemen önünde bulunan kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Cerrahi müdahalenin ardından iyileşme süreci yakından takip edilen köpek, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

BULGARİSTAN’DAN BURSA’YA UZANAN ŞİFA YOLCULUĞU

Zorlu bir cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuşan Jenny, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Bulgaristan’a uğurlanırken, ameliyatın zorluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Salcı, BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonun, üniversitenin veteriner cerrahi alanındaki bilimsel bilgi birikimini, uzmanlığını ve uluslararası düzeyde sunduğu sağlık hizmetini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Prof. Dr. Hakan Salcı, “Bulgaristan’dan Bursa’ya uzanan tedavi yolculuğunu sağlığına kavuşarak tamamlayan Jenny’ye sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” dedi.