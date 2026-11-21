Bulgaristan’da yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kalbinin hemen önünde büyük bir kitle tespit edilen 11 yaşındaki Golden Retriever ırkı "Jenny", Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Bulgaristan’da veteriner hekimler tarafından yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde, 11 yaşındaki Golden Retriever ırkı Jenny’nin kalbinin hemen önünde, kalbin çevresini ve ana damarları saran geniş bir kitle tespit edildi. Ameliyat, yüksek risk taşıması ve spesifik bir uzmanlık gerektirmesi nedeniyle Bulgaristan’da yapılamadı.

REKLAM

Köpeğin sahipleri, Türkiye’de hayvanlarda göğüs, kalp ve damar cerrahisi alanındaki bilimsel çalışmaları ve başarılı operasyonlarıyla tanınan BUÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı ile iletişime geçti. Bilgisayarlı tomografi ve radyografi incelemelerini değerlendiren Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı, Jenny’yi ameliyat yapmak üzere BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne davet etti.

4 saatlik operasyon

Ekim ayının başında Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı’nın bizzat gerçekleştirdiği ve yaklaşık 4 saat süren operasyon ile Jenny’nin göğüs boşluğu içerisinde, kalbinin ise hemen önünde bulunan kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Cerrahi müdahalenin ardından iyileşme süreci yakından takip edilen Retriever ırkı köpek, sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

REKLAM

Zorlu bir cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuşan Jenny, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte memleketi Bulgaristan’a uğurlandı.

Ameliyata zorluğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı, BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonun, üniversitenin veteriner cerrahi alanındaki bilimsel bilgi birikimini, uzmanlığını ve uluslararası düzeyde sunduğu sağlık hizmetini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Salcı, "Bulgaristan’dan Bursa’ya uzanan tedavi yolculuğunu sağlığına kavuşarak tamamlayan Jenny’ye sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" açıklamasında bulundu.