Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençleri yalnız bırakmıyor.

Yıldırım Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlerin hazırlık sürecine destek olmak amacıyla YKS Deneme Kulübü projesini hayata geçirdi. 12. sınıf ve mezun öğrenciler için oluşturulan YKS Deneme Kulübü ile gençlerin sınava hazırlık sürecini daha planlı ve verimli şekilde sürdürmeleri hedefleniyor. Program kapsamında Haziran 2027’ye kadar toplam 12 adet TYTAYT deneme sınavı gerçekleştirilecek. Yıldırım Belediyesi kütüphanelerinde düzenlenecek deneme sınavlarına katılacak adaylar; gerçek sınav atmosferini yaşayarak seviyelerini ölçme fırsatı bulacak. Deneme sınavlarının ardından öğrencilere, analiz karneleri sunulacak. Adaylar, böylece başarı durumlarını ve seviyelerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirebilecek.

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Katılım ücretsiz

Katılımın ücretsiz olduğu YKS Deneme Kulübü, yalnızca sınav uygulamalarıyla sınırlı kalmayacak. Program, sınav hazırlığından üniversite tercih sürecine kadar öğrencilere katkı sunacak. YKS Deneme Kulübü kapsamında öğrencilerin akademik durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel eğitim koçluğu desteği verilecek. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gençlere ilgi alanları ve hedefleri dikkate alınarak tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Bunun yanı sıra düzenlenecek üniversite gezileriyle öğrencilerin kampüs ortamını yerinde görmeleri, üniversiteleri yakından tanımaları ve yükseköğretim yaşamına ilişkin bilgi edinmeleri sağlanacak.

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"Gençlerimizin yanındayız"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitimin öncelikli çalışma alanlarından olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, "Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları istiyoruz. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu doğrultuda YKS’ye hazırlanan gençlerimize de her türlü desteği veriyoruz. YKS Deneme Kulübümüz ile öğrencilere deneme sınavından eğitim koçluğuna, tercih danışmanlığından üniversite gezilerine kadar kapsamlı destek sunacağız. Bu çalışmaların sonucunda öğrencilerimizin başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü onların elde edeceği başarıların, kentimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya ve onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.