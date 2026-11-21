Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, KOAH'ın erken dönemde fark edilmesinin hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve hayat kalitesini korumak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğerlerde hava akımının kalıcı olarak kısıtlanmasına neden olan ve zamanla ilerleyebilen önemli bir solunum yolu hastalığı olarak öne çıktığını belirten uzmanlar, özellikle sigara kullanımıyla yakından ilişkili olan hastalık; geçmeyen öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ancak bu şikâyetlerin çoğu zaman sigara kullanımına veya yaşlanmaya bağlanarak göz ardı edildiğini belirten, Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, KOAH'ta erken teşhisin önemine dikkat çekerek hastalığın belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

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"Nefes darlığını normal kabul etmeyin"

KOAH'ın ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu belirten Dr. Gülay Kaplan, hastalığın özellikle başlangıç döneminde fark edilmesinin zor olabildiğini ifade etti. Kaplan, "KOAH genellikle zaman içerisinde gelişir. Başlangıçta özellikle sabahları görülen öksürük ve balgam şikâyetleri, ilerleyen süreçte efor sırasında ortaya çıkan nefes darlığıyla kendini gösterebilir. Hastalar merdiven çıkarken veya günlük işlerini yaparken eskisine göre daha çabuk yorulduklarını fark edebilir. Bu belirtileri yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirmek doğru değildir. Özellikle risk grubundaki kişilerin bu şikâyetleri önemseyerek bir uzmana başvurması gerekir" dedi.

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Sigara en önemli risk faktörlerinden biri

KOAH gelişiminde en önemli risk faktörünün sigara ve tütün ürünleri olduğunu vurgulayan Dr. Kaplan, pasif içiciliğin de akciğer sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Hastalığın ortaya çıkmasında mesleki maruziyetlerin, hava kirliliğinin ve bazı genetik faktörlerin de etkili olabileceğini söyleyen Kaplan, "Maden, tekstil ve inşaat gibi toz ve kimyasal maddelere maruz kalınan sektörlerde çalışanlar risk altında olabilir. Ayrıca kapalı ortamlarda odun ve benzeri biyokütle yakıtlarının kullanılması da solunum yollarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle KOAH yalnızca sigara içenlerde görülen bir hastalık olarak değerlendirilmemelidir" ifadelerini kullandı.

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KOAH tanısı solunum fonksiyon testiyle konulabiliyor

KOAH tanısında solunum fonksiyon testinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Gülay Kaplan, spirometri olarak da bilinen bu testin kısa sürede ve ağrısız şekilde uygulanabildiğini söyledi.

Kaplan, "Solunum fonksiyon testi sırasında hastadan cihazın ağızlığına güçlü bir şekilde nefes vermesi istenir. Bu ölçüm sayesinde akciğerlerin hava kapasitesi ve hava akımındaki kısıtlanma değerlendirilir. Özellikle 40 yaş üzerinde olan, sigara kullanmış veya kullanan, uzun süredir öksürük, balgam ve nefes darlığı şikâyeti yaşayan kişilerin hekim değerlendirmesinden geçmesi önemlidir" dedi.

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"KOAH kontrol altına alınabilir"

KOAH'ın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayan kesin bir tedavi bulunmadığını ancak uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın kontrol altında tutulabildiğini belirten Dr. Kaplan, tedavide sigaranın bırakılmasının temel adımlardan biri olduğunu vurguladı.

İnhaler cihazlarla kullanılan nefes açıcı ilaçların, hekim tarafından uygun görülen hastalarda şikâyetlerin azaltılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Kaplan, pulmoner rehabilitasyon programlarının da hastaların günlük yaşamını kolaylaştırdığını belirtti. Nefes egzersizleri ve fiziksel aktiviteyi içeren rehabilitasyon uygulamalarının yanı sıra grip ve zatürre aşılarının da KOAH hastalarının korunmasında önemli olduğunu söyledi.

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Nefesinizi korumak için önlem alın

KOAH ile mücadelede sigarayı bırakmanın, hava kirliliği ve zararlı tozlardan uzak durmanın, düzenli hekim kontrolünü ihmal etmemenin önemine dikkat çeken Dr. Gülay Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"KOAH'ta erken tanı ve doğru tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve kişinin yaşam kalitesini korumak açısından büyük önem taşıyor. Özellikle 40 yaş üzerindeki, sigara kullanmış veya kullanan kişilerin öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikâyetleri varsa bunları ihmal etmemesi gerekiyor. Nefes almak yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri. Nefes darlığını normalleştirmeyin, belirtilerinizi önemseyin ve zaman kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun."