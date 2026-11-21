Bulgaristan'da yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kalbinin çevresini saran kitle tespit edilen 11 yaşındaki Golden Retriever ırkı köpek, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da sahiplerince veteriner hekimlere götürülen "Jenny" isimli köpeğin kalbinin çevresini ve ana damarları saran geniş bir kitle tespit edildi.

Yüksek risk taşıması ve spesifik bir uzmanlık gerektirmesi nedeniyle Bulgaristan'da ameliyat edilemeyen köpeğin sahipleri, Türkiye'de hayvanlarda göğüs, kalp ve damar cerrahisi alanındaki bilimsel çalışmaları ve başarılı operasyonlarıyla tanınan BUÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Salcı ile iletişime geçti.

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Bilgisayarlı tomografi ve radyografi incelemelerini değerlendiren Prof. Dr. Salcı, Jenny'nin BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilmesini istedi.

Salcı'nın gerçekleştirdiği yaklaşık 4 saat süren operasyonla Jenny'nin kalbini çevreleyen kitle başarılı şekilde çıkarıldı.

Cerrahi müdahalenin ardından iyileşme süreci takip edilen köpek, taburcu edilerek Bulgaristan'a uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salcı, operasyonun üniversitenin veteriner cerrahi alanındaki bilimsel bilgi birikimini, uzmanlığını ve uluslararası düzeyde sunduğu sağlık hizmetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek "Bulgaristan'dan Bursa'ya uzanan tedavi yolculuğunu sağlığına kavuşarak tamamlayan Jenny'ye sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadesini kullandı.