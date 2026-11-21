Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 09:23 Güncelleme:
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Akçağlayan Mahallesi 1. Asmalı Sokak'ta, Halil İbrahim D. yönetimindeki 35 BHS 159 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emircan M, Vatan Y. ve Caner A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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