Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1’inci Asmalı Sokak’ta meydana geldi. Halil İbrahim D. yönetimindeki 35 BHS 159 plakalı otomobil, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kazada Halil İbrahim D. ile araçta bulunan Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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