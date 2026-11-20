Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği işbirliğiyle bu sene 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Festival kapsamında, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan 7 önemli şahsiyeti konu alan kısa filmler seçildi.

Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki törende Orhangazi, Emir Sultan, Kadı Zade Rumi, Süleyman Çelebi, Osman Fevzi Efendi, Zeki Müren ve Karagöz ve Hacivat'ı konu alan senaryolara ve en iyi 4 kısa filme ödül verildi.

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Törende, Karagöz ve Hacivat'ın üzerinden Süleyman Çelebi’yi anlatan ve Bursa'da çekilen kısa film gösterimi yapıldı.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, törende yaptığı konuşmada, bu yılki yarışmayı Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına ithaf ettiklerini söyledi.

Dernek olarak 13 yıl önce çıktıkları bu yolda hayallerinin olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını belirten Sürmeli, "Anadolu'nun kadim değerlerini, gönül insanlarını, öz değerlerimizi ve medeniyet mirasını , sinemanın diliyle anlatmak istiyorduk. Bugün gururla 11 bin film başvurusu, 70 senaristin hayalini beyaz perdeye taşıyarak, 70 kısa filmin yapımı, 10 binin üstünde senaryo başvurusu ile festivali 13 yılına getirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

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Törene Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de katıldı.