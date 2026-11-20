Osmangazi Belediyesi’nin ara tatil kapsamında düzenlediği "Minik Kalpler, Büyük Patiler" etkinliği, beş gün boyunca yaklaşık 400 çocuğu hayvan sevgisi, doğa keşfi ve eğlenceli aktivitelerle buluşturdu. Etkinliğin son gününde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla miniklerle bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

Osmangazi Belediyesi, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek, hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşılamak ve doğaya karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 1620 Kasım tarihleri arasında Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde düzenlenen "Minik Kalpler, Büyük Patiler" etkinliği, beş gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Belediyesi’nin kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrencilerin de aralarında bulunduğu yüzlerce çocuk, birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle ara tatilin tadını çıkardı.

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Minik kaşifler doğayı ve can dostlarını tanıdı

Program kapsamında uzmanlardan hayvanlara doğru yaklaşım ve davranış biçimleri hakkında bilgi alan çocuklar, ardından merkezi gezip burada yaşayan patili dostlarını yakından tanıdı. Patika yollarda yürüyerek doğanın güzelliklerini keşfeden minikler, geleneksel sokak oyunlarıyla da doyasıya eğlendi. Halat çekme, çuval yarışı ve halka atma gibi aktivitelerde keyifli anlar yaşayan çocuklar, Patili Kaşif Atölyeleri’nde ise kedi evi yapımı ve kuş yemi hazırlama çalışmalarına katıldı. Böylece hem el becerilerini geliştiren hem de hayvanların yaşamına katkı sunmanın mutluluğunu yaşayan minikler, paylaşmanın ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemini öğrendi.

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Başkan Erkan Aydın mutluluklarını paylaştı

Etkinliğin son gününde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katılımıyla miniklerin mutluluğunu paylaştı. Çocuklarla birlikte el boyama etkinliğine katılan Başkan Aydın, çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan panoya el izlerini bırakmalarına yardımcı oldu.

Ara tatil boyunca yaklaşık 400 çocuğu ağırladıklarını belirten Başkan Erkan Aydın, çocukların doğayla, hayvanlarla ve birbirleriyle bir araya gelerek güzel bir tatil geçirdiğini ifade etti. Aydın, "Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, bu sömestr tatilinde yaklaşık 400 çocuğumuzu burada ağırladık. Buradaki çocuklar kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımız. Hem onları doğayla, hayvanlarla, bu güzel ortamla buluşturduk. Hem çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle birbirleriyle kaynaştılar. Havanın da güzel olmasıyla bu ara sömestr tatilini Dünya Çocuk Hakları Günü’nde biz de onlarla birlikte geçirdik. El boyadık, parmakları bastık. Çocuklar bizim geleceğimiz, ülkemizin ve dünyamızın ve Bursa’mızın da geleceği. Onlara her alanda en iyi hizmeti verebilmek adına Osmangazi Belediyesi olarak 7/24 çalışıyoruz. İyi ki varlar diyorum. Ve bütün çocuklarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.

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Etkinlik boyunca oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiklerini belirten çocuklar ise ara tatilde unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getirdi. Beş gün boyunca eğlenceyi, öğrenmeyi ve keşfetmeyi bir araya getiren etkinlik, katılımcı çocuklara sertifikalarının verilmesiyle tamamlandı.