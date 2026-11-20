Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), uluslararası yayın kalitesi performansıyla araştırma üniversitelerini geride bıraktı. SciVal verilerine göre BTÜ’nün20222026 döneminde Q1Q2 (Top %50) yayın diliminde yer alan yayınların oranı yüzde 81,3’e ulaştı.

Bilimsel yayınların niteliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren BTÜ, araştırma odaklı üniversite vizyonu doğrultusunda akademik üretimde de kaliteye öncelik veriyor. Daha önce açıklanan pek çok veride sıralamasını artıran ve üst basamaklara tırmanan BTÜ, bu kez uluslararası yayın kalitesiyle, araştırma üniversiteleri ortalamasının önüne geçti. SciVal verilerine göre, 20222026 döneminde Bursa Teknik Üniversitesinin, Q1Q2 (Top %50) yayın diliminde yer alan yayınların oranı yüzde 81,3’e ulaştı. Bu oran, Türkiye üniversiteleri ortalaması olan yüzde 73,9 ve araştırma üniversiteleri ortalaması olan yüzde 80,5’i geride bıraktı. Elde edilen sonuç, BTÜ’nün nitelikli bilimsel üretim ve uluslararası araştırma performansındaki gelişimini ortaya koydu.

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Rektör Çağlar’dan akademisyenlere teşekkür

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bilimsel yayın kalitesinin üniversitelerin araştırma kapasitesini ve uluslararası akademik yetkinliğini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olduğunu belirtti. Rektör Çağlar, "Bursa Teknik Üniversitesi olarak bilimsel araştırma kapasitemizi geliştirmeyi, uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel üretim gerçekleştirmeyi ve akademik çalışmalarımızın bilime katkısını artırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Q1 ve Q2 kategorilerinde yer alan yayınlarımızın oranının araştırma üniversiteleri ortalamasının üzerine çıkması, bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği bulunan, bilgi ve birikimlerini bilimsel üretime dönüştüren tüm akademisyenlerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Q1 ve Q2 yayınlar bilimsel kaliteyi gösteriyor

Bilimsel yayınların değerlendirilmesinde makale sayısının yanı sıra yayımlandıkları akademik dergilerin bilimsel konumu ve etki düzeyi de dikkate alınıyor. Q1 ve Q2, dergilerin kendi bilimsel alanlarındaki sıralamalarına göre dört çeyreğe ayrılmasıyla belirlenen kategorileri ifade ediyor. Q1, ilgili alandaki dergilerin en üst yüzde 25’lik dilimini, Q2 ise yüzde 25 ile yüzde 50 arasındaki dilimini kapsıyor. Bu kategoriler, dergilerin kendi alanlarındaki bilimsel konumlarını değerlendirmede kullanılan göstergeler arasında yer alıyor. BTÜ’nün Q1Q2 (Top %50) yayın oranının yüzde 81,3’e ulaşması, üniversitede üretilen bilimsel yayınların önemli bir bölümünün ilgili alanlarında en üst sıralarda yer alan dergilerde yayımlandığını gösteriyor. Bu performans, BTÜ’nün bilimsel yayın üretimini artırmasının yanında üretilen bilginin niteliğini, uluslararası görünürlüğünü ve bilim dünyasına katkısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını da yansıtıyor.