İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir çevre politikaları ve sıfır atık uygulamalarının ele alındığı COP31 Zirvesi’nde Gürsu Belediyesi de yer aldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Ümran Ateş ve Adem Yıldırım ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Devrim Turan Teke, zirve kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek çevre, iklim ve sıfır atık alanındaki iyi uygulamaları yerinde inceledi. Farklı şehirlerin ve kurumların başarılı çalışmalarını yakından takip edip, deneyim paylaşımında bulundular. AK Parti Bursa Milletvekili Çevre Yüksek Mühendisi Emel Gözükara Durmaz ile de bir araya gelinen zirvede birbirinden güzel örnekleri hep beraber incelendi.

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Heyetin en önemli rotalarından birisi, Antalya’nın Aksu ilçesinde "Sıfır Atık Köyü"ne dönüştürülen Solak Mahallesi oldu.

Atık yemekten başlayarak her şeyin tamamen döngüsel bir ekonomi bilinci içinde dönüştürüldüğü köyde plastik poşetlerden bileklik ve çanta üretilirken, oluşturulan ortak yaşam alanlarında ziyaretçiler döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik deneyimi kazanıyor.

Gürsu Belediyesi heyeti, zirvede şehirlerin dönüşümüne katkı sunan Atık Nakit ile de görüşmeler sağladı. Atık yönetiminde dijitalleşme, yapay zeka ve akıllı teknolojilerle şehirlerin dönüşümüne katkı sunan firma yetkililerinden bilgiler aldı.

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Zirvenin son teması ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın standı oldu.

Bakan Yardımcısı Sevim Madak’ın ev sahipliğinde, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından ‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ imzalandı.

Heyet yeni işbirliği ve diyaloglarla beraber zirveden ayrıldı.